Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Cumhuriyetin 36. kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını belirtti

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetin 36. kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Gürsel Benan, yayınladığı mesajda, başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve tüm şehitleri rahmetle anarak, gazileri de minnet ve şükranla selamladı.

Benan, “Büyük Türk Ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yenileriz. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun” dedi.