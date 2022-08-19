Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı

Şehit ailesinin mazbata dramı!

1964 şehidi naaşı bulunamayan İbrahim Kazım’ın ailesinin mazbata dramı devam ediyor.

19 Ağustos 2022 Cuma 11:56
365 Okunma
Şehit ailesinin mazbata dramı!


Yetkililere seslenen aile, babasının 290 bin TL borcu olduğunu ancak hapiste olduğu için çalışıp bu parayı ödeyemediğini, yetkililerden çalışıp ödemesi için bir şans istediklerini aktarmışlardı.

Babası Kazım Aydıneri'nin kirada yatak fabrikası olduğunu ancak yangın çıkması sohnucu yandığını, kendi yerini yapmaya çalıştığını fakat borçlarını kapatmak için onu da sattığını kalan borçların da mazbataya döndüğünü ve 290 bin TL’lik borç kaldığını söylemişti.

BİZ BU AÇLIK DERECESİNDE NERDEN BULUP ÖDEYELİM?

Acılı aile; “Babam hipertansiyon hastası benim iki çocuğum annem dedem kardeşlerim perişan oldu. Biz sayın Ünal Üsteli aradık yardımcı olayım dediler olmadılar. Sayın Ersin Tatar o da aynı şekilde yardımcı olayım dedi olmadı.” Diye ekleyerek, buzluğumuzda yiyecek lokmalarının kalmadığını, bu açlık derecesinde bu borcu nereden nasıl bulup ödeyeceklerini şaşırdıklarını, intiharın eşiğinde olduklarını söyledi.

Ajansımıza ulaşan aile, ailecek intiharın eşiğinde olduklarını, seslerini yetkilere duyurmak istediklerini dile getirdiler. Bu konuyu gündeme almaları için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a seslendiklerini, bir şehit ailesi olarak bunları hak etmediklerini söyleyen aile bir çare arayışı içerisinde.

MHA

Son Güncelleme: 19.08.2022 12:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Bakan Arıklı’ya Pul Takdimi
Bakan Arıklı’ya Pul Takdimi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim