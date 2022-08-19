Şehit ailesinin mazbata dramı!

Yetkililere seslenen aile, babasının 290 bin TL borcu olduğunu ancak hapiste olduğu için çalışıp bu parayı ödeyemediğini, yetkililerden çalışıp ödemesi için bir şans istediklerini aktarmışlardı.

Babası Kazım Aydıneri'nin kirada yatak fabrikası olduğunu ancak yangın çıkması sohnucu yandığını, kendi yerini yapmaya çalıştığını fakat borçlarını kapatmak için onu da sattığını kalan borçların da mazbataya döndüğünü ve 290 bin TL’lik borç kaldığını söylemişti.

BİZ BU AÇLIK DERECESİNDE NERDEN BULUP ÖDEYELİM?

Acılı aile; “Babam hipertansiyon hastası benim iki çocuğum annem dedem kardeşlerim perişan oldu. Biz sayın Ünal Üsteli aradık yardımcı olayım dediler olmadılar. Sayın Ersin Tatar o da aynı şekilde yardımcı olayım dedi olmadı.” Diye ekleyerek, buzluğumuzda yiyecek lokmalarının kalmadığını, bu açlık derecesinde bu borcu nereden nasıl bulup ödeyeceklerini şaşırdıklarını, intiharın eşiğinde olduklarını söyledi.

Ajansımıza ulaşan aile, ailecek intiharın eşiğinde olduklarını, seslerini yetkilere duyurmak istediklerini dile getirdiler. Bu konuyu gündeme almaları için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a seslendiklerini, bir şehit ailesi olarak bunları hak etmediklerini söyleyen aile bir çare arayışı içerisinde.

MHA