Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Şehit Ertuğrul İlkokulu ailesi 55. yılda buluşuyor

28 Mayıs 2019 Salı 16:29
Şehit Ertuğrul İlkokulu ailesi 55. yılda buluşuyor
banner44

1964’te Kumsal İlkokulu olarak eğitim vermeye başlayan, Lefkoşa’nın en büyük okullarından biri olan Şehit Ertuğrul İlkokulu kuruluşunun 55’inci yılını kutluyor.

Şehit Ertuğrul ailesi, 55. yılını taçlandırmak adına gerçekleştirilecek olan Anılara Yolculuk Gecesinde, 31 Mayıs Cuma biraraya gelecek.

banner41
Şehit Erturul İlkokulu’nda,  55 yıl içerisinde eğitim veren idareci, öğretmen ve mezunlar buluşacak.

Yurtdışında yaşayan bazı mezunlar da geceye katılacak.

Okul müdürü; Hasan Eren,  Şehit Ertuğrul Ailesi olarak, Lefkoşa da böyle güzel ve tarihi sayılabilecek olayı yaşamanın ve yaşatmanın gururu içerisinde olacaklarını söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma gecesi saat 19:00’da, The Paradise Park’ta gerçekleşecek olan , “Anılara Yolculuk” gecesinin biletlerini Şehit Ertuğrul İlkokulu, Uysal Kitapevi, Zephyr Café, Ateş Copy Center-Dereboyu, Devpa Süpermarket, Doğan Arşehit ve Güner Burgul’dan almak mümkün.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Şehit Ertuğrul İlkokulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet piyangosu çekildi!
Devlet piyangosu çekildi!
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Açılışa, Akıncı ve Tatar da katıldı
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz
Oğuz: Hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceğiz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim