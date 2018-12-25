Şehit Hüseyin Ruso defnedildi

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Savaş öylesine adi bir şey. Şehit Hüseyin Ruso'yu bugün toprağa verenler o şehit olduğunda hayatta yoktu. Savaşları hep ama hep adi doyumsuzlar çıkarır. Mazlumlar da yok olur arkada da birsürü acı, gözyaşı ve ayrıca daha kötüsü öksüz ve yetimler bırakır.