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Şehit Hüseyin Ruso defnedildi

25 Aralık 2018 Salı 11:46
Şehit Hüseyin Ruso defnedildi

54 yıl sonra ulaşılan kayıp şehit Hüseyin Ruso  askeri törenle vurulduğu ve anıtının da olduğu Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde defnedildi.

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ÅŸehit hÃ¼seyin ruso ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

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Son Güncelleme: 25.12.2018 11:51
Anahtar Kelimeler:
Şehit Hüseyin Ruso
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Doğru Söz 2018-12-25 12:30:02

Savaş öylesine adi bir şey. Şehit Hüseyin Ruso'yu bugün toprağa verenler o şehit olduğunda hayatta yoktu. Savaşları hep ama hep adi doyumsuzlar çıkarır. Mazlumlar da yok olur arkada da birsürü acı, gözyaşı ve ayrıca daha kötüsü öksüz ve yetimler bırakır.

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