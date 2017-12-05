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Şehit Hüseyin Ruso’da Okul Aile Birliği oluştu

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda 4 Aralık 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul ve toplantının ardından Okul Aile Birliği oluştu.

05 Aralık 2017 Salı 18:36
Şehit Hüseyin Ruso’da Okul Aile Birliği oluştu
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Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda 4 Aralık 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul ve toplantının ardından Okul Aile Birliği oluştu. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında çalışacak yeni Okul Aile Birliği’nde yönetim belirlendi. Yeni yönetimde görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlendi.

Başkan : Aytül Sakallı

Asbaşkan : Necati Özsoy

Denetciler : Fuat Suiçmez , Sevtap Özkan

Yazman : Pembe Ökçün

Veznedar : Mustafa Mutluata

Doğal Üye : Müdür vekili Feride Cabacaba

Faal Üyeler : Ebru Talatzade , Ozan Tin , Muhtar Korkmaz , Ebru İlengiz ,Zehra Özekinci , Lütfiye Ünveren , Ayşe Yalçın , Dilşen Uzuner , Abdullah Tülekoğlu , Salih Ayyıldız , Hasan Çek , Metin Özkan 

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