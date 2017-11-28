Şehit Hüseyin Ruso’nun kalıntıları bulundu

25 Aralık 1963’te K. Kaymaklı Şehit olan Beden Eğitimi Öğretmeni ve eski K. Kaymaklı futbolcusu Hüseyin Ruso’nun bedensel kalıntıları bulundu..

Tekke Bahçesinde yapılan kazılarda çıkarılan kalıntıların DNA kontrolleri çerçevesinde Hüseyin Ruso’nun kalıntılarında kesin kimlik belirlendi.

Sonuç bu gün öğleden sonra Ruso’nun alilesine bildirildi.Hüseyin Ruso’nun kardeşi oğlu Gürol Ruso, bilginin doğru olduğunu belirtip, ‘’ Çok farklı duygular içindeyiz. Ailece toplanıp ne zaman ve nerede toprağa verilmesiyle ilgili kararımızı verip, yetkililere bildireceğiz’ dedi.