Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı

Şehit Mustafa Behiç, Boğaz Şehitliği’ne defnedildi

1974 yılında Doğruyol’da şehit edilen ve Lefkoşa’da Tekke Bahçesi’nde gömülü olan Mustafa Behiç, kimliklendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Boğaz Şehitliği’nde askeri törenle defnedildi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:29
0 Okunma
Şehit Mustafa Behiç, Boğaz Şehitliği’ne defnedildi

Törene; Behiç’in ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları katıldı.

Törende konuşan şehidin kardeşi Tezel Çemender, çok duygulandığını ifade ederek, kardeşinin kimliklendirilmesi ve Boğaz Şehitliği’ne defnedilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, çok zor kurulan bu devletin değerini bilmek, onu güçlendirmek ve halka mutlu, güvenli bir gelecek sağlamanın en büyük görevleri olduğunu belirtti. Tatar, bugünkü bağımsızlık ve özgürlüğün şehitlere borçlu olunduğunun da altını çizerek, şehitleri asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı ve Mustafa Behiç’in naaşı saygı duruşu ve saygı atışı eşliğinde taşınarak, Boğaz Şehitliği’nde defnedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Bu ortamda üretim yapmak için sihirbaz olmak gerekir”
Erhürman: “Bu ortamda üretim yapmak için sihirbaz olmak gerekir”
Üstel: “Gerekirse yeni iş birliği protokolleri de imzalayacağım”
Üstel: “Gerekirse yeni iş birliği protokolleri de imzalayacağım”
Tatar: “Ayakta durmayı başaracağız; temennimiz bu”
Tatar: “Ayakta durmayı başaracağız; temennimiz bu”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim