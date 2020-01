Şehit Mustafa Orhan belgeseli dün akşam ilk kez gösterildi

İskele AKM’de yer alan belgesel gösteriminde Şehit Mustafa Orhan’ın doğumundan şehit olduğu güne kadar pek çok bilgi yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan, ailesi, yakın arkadaşları ve silah arkadaşları tarafından Şehit Mustafa Orhan’ın hayatının anlatıldığı belgeselin ilk gösterimine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şehit Mustafa Orhan’ın eşi Cemile Osmanlızade ve evlatları, belediye meclis üyeleri, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

SADIKOĞLU: “ŞEHİT MUSTAFA ORHAN’IN İSMİ GELECEĞE IŞIK TUTACAK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, belgeselin yapımında emeği geçen Şehit Mustafa Orhan’ın ailesine, silah arkadaşlarına ve İskele Belediye Tiyatrosu’na teşekkür etti.

“Şht. Üsteğmen Mustafa Orhan'ın ismi, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin ruhunu, bizlere yansıtan simge isimlerinden bir tanesidir” diyen Sadıkoğlu, Orhan’ın mücadeleci ruhunun herkesin kalbinde iz bırakarak, geleceğe ışık tutacağına inan belirtti.

Başkan Sadıkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“O; yenilgiyi ölümden beter tutan, Rum’a teslim olmaktansa ölmeyi göze alan, vatanı ve bayrağı uğruna son nefesine kadar elini tetikten çekmeyen, hatta EOKA’cı bir Yunan subayın ‘teslim ol, canını bağışlayacağız’ çağrısına dahi ‘size teslim olmaktansa, şerefimle ölmeyi tercih ederim’ diyerek, canını bu vatan uğrunda feda eden bir yüreğe sahip, sevecen, fedakâr, yüreği insan sevgisiyle dolu, milliyetçi bir o kadar da dinine bağlı bir komutandı. Bizler, Larnaka’dan gelip şu an İskele’ye yerleşmiş Kıbrıslı Türkler olarak, ona olan minnetimizi ve şükran duygumuzu göstermek adına elimizden geldiğince böylesi özel bir çalışmaya imza atmaya çalıştık. Bu vesileyle, Şehidimiz Üsteğmen Mustafa Orhan’ı rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.”

YAKAR: “BU BELGESELİ YAPMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYDUM”

Şehit Mustafa Orhan Belgeseli’nin gösteriminin ardından konuşan, belgesele hayat veren, İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ise bu belgeseli hazırlamaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi. Konuşması sırasında duygulanan Yakar, Şehit Mustafa Orhan ismini ilk kez 2010 yılında duyduğunu ve çok etkilendiğini söyledi.

İstedikleri kaynaklara ulaşamadıkları için belgeselin yapımını ertelediklerini ifade eden Sami Yakar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da katkılarıyla belgeseli hayata geçirdiklerini belirtti.

Yakar “Bu çok geç kalınmış bir çalışma. Çok daha önceden yapılmalıydı. Böylesi bir çalışmaya katkı koyduğum için gurur duyuyorum. Çünkü biz bu vatanı böyle insanlara borçluyuz. Hayatımda hiç bu kadar sevilen sayılan, mükemmel bir karakteri olan bir insan tanımadım. Bugüne kadar birçok oyun sahneledim ama büyük bir samimiyetle söyleyebilirim ki bu belgesel benim için en önemli olaydı” dedi.

BENTER: “MUSTAFA ORHAN GİBİ DEĞERLER, GENÇLERE AKTARILMALI”

Aile adına konuşan isim ise Şehit Mustafa Orhan’ın damadı, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter oldu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, İBT Yönetmeni Sami Yakar ve arkadaşlarına belgeselin hazırlanmasını sağladıkları için teşekkür eden Benter, yapılan fedakârlıkların, bu memleketin daha iyi bir yer olması için ders olması temennisinde bulundu.

Bu gibi değerleri; çocuklara ve gençlere aktarılmasının önemine dikkat çeken Benter, okullarda, derneklerde, kulüplerde iyi insan olmanın anlatılması gerektiğini ifade etti.

Benter, konuşmasına şöyle devam etti:

“Mustafa Orhan gibi insanların örnek olarak anlatılması gerekir. Ancak ne yazık ki bu olmuyor. Bugünkü gençliğimiz çok ciddi problemler yaşıyor. Bu tip programların, milli ve manevi değerlerin okullarda da anlatılması lazım. Daha iyi bir insan nasıl olunur, vatanını, milletini, insanlığı seven, bencil olmayan, tembel olmayan, fakir fukaraya yardım etmeyi seven, başkalarının problemlerini çözmeyi seven, sevgi dolu gençler yetiştirmemiz için Mustafa Orhan gibi insanları örnek almamız lazım. Aksi takdirde bu yapılan fedakarlıklar, boşa yapılmış olur”

BELGESELE KATKI KOYANLARA ÇİÇEK VE BELGESELİN KOPYASI HEDİYE EDİLDİ

İskele AKM’de yer alan belgesel gösteriminin sonunda İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyeleri, Şehit Mustafa Orhan belgeseline katkı koyan ailesine ve silah arkadaşlarına çiçek ve belgeselin bir kopyasını armağan ettiler.