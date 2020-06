Şehit oğlu Serkan Çakır'dan mesaj var!

KKTC’de birçok bölgede çıkan yangınlar, ilgili savaşta birçok yakınını gözleri önünde kayıp etmiş şehit çocuğu Serkan Çakır’ı isyan ettirdi.

İşte Şehit çocuğu Serkan Çakır’ın o yürek inciten yazısı…

"Ben Şehit Oğlu Çakır Serkan!

Bu sözlerimi iyi belleyin!

Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığı için öz babamı ve yanında iki AMCAMI, Rumlar gözümün önünde vahşice katlettiler.

Gelinen şu süreçte bu vatan için Ne yaptınız?

Hiçbirşey!!

Ayakları üzerinde duracak bir devlet yerine sürekli dilenen ,talan eden,sömürülen bir yönetime döndürdünüz!!!

Soruyorum sizlere nerdesiniz büyük milliyetciler, özgürcükcüler, mamacılar, hummacılar?

Ağaya, sermayeye, Rum’a uşaklık edenler?

Bak baba görüyor musun sen ve senin gibi bu vatanın uğruna KAN döküp hayatlarını feda edenler kimler için şehit oldunuz?

Bak! iki aydır ülkenin her yerinde yangın çıkartıyorlar cayır cayır yakıyorlar topraklarımızı!

Bak baba her önüne gelene peşkeş çekiyorlar her yeri !

Devletin koltuğunda oturanlar kurduğu devlete bile inanmıyorlar!

Gör baba 46 yıl önce bu devlet kuruldu… Bir uçak bir yangın helikopteri bile yok.!

Sizler vatan uğruna düşmanların kurşunlarına göğüs gerdiniz, bedelini şehit olarak bizleri babasız bırakıp göçüp gittiniz..

Bak BABA savaştan kaçanlar yatakların altında saklananlar, dağlardaki mevzilerden kaçanlar ,Rum’a ispiyonculuk yapanlar, 1974’den sonra kendilerini en büyük kahramanlar ilan edip, devletin en güzel yerlerinde yer alıp, saltanatlığında babadan oğula tiranlık kuranlar….

Düzenin padişahı oldular…

Sizin bıraktığınız emanete sahip çıkamıyorlar BABA..

Gör BABA Rum’un malını 46 yıldır çatır çutur bizleri kukla gibi kullanıp yetimin, şehidin ,öksüzün hakkını yiyenler ve onların çocukları ÜLKEMİ peşkeş çekmişler…

Bu ülkeyi satıp satıp soğana çeviren anavatan deyip vatan millet Sakarya diyenler yıllarca anavatan Türkiye’yi soymak için kılıf ,renkten renge girenler yandaşa sırdaşa peşkeş çekenler eline düşmüş BABA!!!

Ben Şehit Oğlu Çakır Serkan

Dedelerim yüzyıl önce Anadolu’dan geldi Baf’a BABAM ve amcalarım 9 yaşında gözüm önünde ülkemin bekası için kanımız ,malımız ,imanımız , canımızın mücadelesini verdiler..

Göçüp gittiler …

Bak baba görüyorsun ülkem her yeri yangın yerinde

Bir ,uçağı bir helikopteri yok..

Ve utanmadan sıkılmadan Rumlardan destek istiyorlar..

Utanın varsa yüzünüz!!!

Milyarları çalan ve talan etmeye devam edenler

Sadece izleyip bizler ile alay ediyorsunuz..

Sizin tek bildiğiniz şey çalmak…

Ruhlarınız şad olsun…"