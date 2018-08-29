Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç, 8 eylül'de törenle anılacak

Güvercinlik’te vatani görevini yaptığı sırada 8 Eylül 1996’da Rum askerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Allahverdi Kılıç, ölümünün 22. yıldönümü olan 8 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek törenle anılacak.



Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Piyade Er Allahverdi Kılıç'ın şehit edildiği yerde yer alacak tören, saat 10.00’da protokol sırasına göre çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Tören, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir subayın konuşması ile sona erecek.