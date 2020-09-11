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ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI 13 EYLÜL’E KADAR UZATILDI

Bugün tamamlanması planlanan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, 13 Eylül’e dek uzatıldı.

11 Eylül 2020 Cuma 17:03
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ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI 13 EYLÜL’E KADAR UZATILDI

Bugün tamamlanması planlanan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, 13 Eylül’e dek uzatıldı.

Açıklama Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri  ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca, 6-11 Eylül tarihleri arasında Sadrazamköy tatbikat alanında Türkiye’den kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı görülen lüzum üzerine 13 Eylül pazar akşamına kadar devam edecektir” denildi.

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