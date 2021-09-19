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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Yarın Başlıyor

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021, Türkiye ve KKTC’nin katılımıyla KKTC’de icra edilecek. Yarın başlayacak tatbikat, 24 Eylül’de tamamlanacak.

19 Eylül 2021 Pazar 14:35
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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Yarın Başlıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın, 20-24 Eylül tarihleri arasındaki icra safhasına; KKTC’den Güv.K.K.lığına bağlı Özel Görev Birliği, Kr.Hvcl.Brl. ile Türkiye’den Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, Kr.Hvcl.K.lığı ve KTBK Komd.A.K.lığı unsurları ile katılım sağlanacak.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, 24 Eylül’de olacak.
İcra edilecek tatbikatın maksadı, KKTC Güv.K.K.lığı ile KTBK K.lığı birliklerinin Hava Hücum Harekâtı, Hava İndirme Harekâtı ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Harekâtı planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek.

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Şehit Yüzbaşı Cengiz TopelAkdeniz Fırtınası Tatbikatı
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