“Şehit Zeka Çorba Ortaokulu çökme riski ile karşı karşıya"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yeni eğitim yılının açılmasına kısa süre kala, durumu kötü okulları açıklamaya devam ediyor.

KTOEÖS, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’nun birçok sorunu olduğunu ama özellikle binasının ‘tehlikeli’ olarak raporlandığını ve her an çökme riski ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Okul bahçesine paralel olarak uzanan duvara da dikkat çeken KTOEÖS, bu duvarın yüzde 30 oranında eğilimli hale geldiği ve yıkılma tehlikesi bulunduğunu kaydtti.

KTOEÖS açıklamasında şu bilgiler verildi:

“Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’nda birçok sorun mevcutken, özellikle iki tanesi ön plana çıkmaktadır. Okulda merkezi konumda yer alan ve ‘tehlikeli ‘ olarak raporlanan bu bina her an çökme riski ile karşı karşıyadır.

Öğrencilerin okul bahçesinde bulunurken her an altından ve yanından geçebileceği bu binanın durumu yetkililer tarafından yıllardır bilinmesine rağmen hiçbir adım atılmamıştır.

Okul bahçesine paralel olarak uzanan duvar ise yüzde 30 oranında eğilimli hale gelmiş olup yıkılma tehlikesi bulunmaktadır. Bu duvar için yakın geçmişte belediye çalışma yapmış olsa bile bunun yeterli olmadığı gözlemlenmektedir. Geçtiğimiz dönemde bu duvarın bir bölümünün yıkılması neticesinde bir öğrencimizin yaralandığını da vurgulamak istiyoruz.”