Şehitler DAÜ’de Panelle Anılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği iş birliğinde, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında panel gerçekleştirilecek.