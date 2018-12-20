DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panele, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, emekli Mücahit Komutanı Ahmet Sevinç, şehit kızı Reyhan Kişmir ve 1974 Barış Harekatı malul gazisi Yaşar Gevrek katılacak.
Şehitler DAÜ’de Panelle Anılacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği iş birliğinde, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında panel gerçekleştirilecek.
20 Aralık 2018 Perşembe 18:00