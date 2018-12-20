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Şehitler DAÜ’de Panelle Anılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi  Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği iş birliğinde, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında panel gerçekleştirilecek.

20 Aralık 2018 Perşembe 18:00
Şehitler DAÜ’de Panelle Anılacak

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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre panel, yarın saat 14:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün moderatörlüğünde  gerçekleştirilecek panele,  Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, emekli Mücahit Komutanı Ahmet Sevinç, şehit kızı Reyhan Kişmir ve 1974 Barış Harekatı malul gazisi Yaşar Gevrek katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ŞehitlerDAÜPanelAnma TöreniHaberGündemKıbrıs
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