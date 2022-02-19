Şehitlerimize büyük saygısızlık !

Olay, görenleri hem üzdü hem de öfkelenmeleri neden oldu.

Şehitlikten geçmişte çiçek, seramik vazo ve mezar taşlarının da çalındığı belirtildi.

Özellikle de geceleri gerekli güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle sorumsuz kişilerin uğrak yeri haline gelen Mağusa Suriçi’ndeki Şehitlik, sürekli olarak bu tip vandallık olaylarına da maruz kalıyor.

Ayrıca, özellikle de sabah saatlerinde şehitliği ziyaret eden yakınlar, alkol şişeleri ile karşılaştıklarını ifade ediyorlar.

“Şehitlikte gerekli güvenlik yok!”

Bir şehit yakını, söz konusu şehitliğin güvenlik altına alınmasını talep etti.

Şehitlerin bir devletin onuru ve tarihi olduğunu ifade eden şehit yakını, şehitliklerin yıl 365 gün, gün 24 saat güvenlik altında tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Bugün ziyaret ettiği şehitlikte bir şehidimizin mezar taşının kırıldığını görünce büyük üzüntü yaşadığını ifade eden söz konusu vatandaş, geçmişte kendi yakını için yaptırdığı seramik vazonun da yerinden sökülerek çalındığını aktardı.

Kaynak : North Cyprus UK







