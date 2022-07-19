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"Şehitlerimizi yad ediyor, gazilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel başkanı Faiz Sucuoğlu sosyal medya hesabından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.

19 Temmuz 2022 Salı 19:27
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"Şehitlerimizi yad ediyor, gazilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum"
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Sucuoğlu'nun mesajı şu şekilde;

"1950’li yıllardan itibaren, kendi vatanında, Rumlar tarafından sistematik saldırıya maruz kalan Kıbrıs Türkü, yılmamış, boyun eğmemiş, vatanı, toprağı bu Ada üzerindeki haklarını canı pahasına korumasını başarmıştır...
Bu süreçte, yanında sadece Anavatan Türkiye'yi bulmuştur...
TMT'nin kuruluşu, örgütlenmesi, bölge bölge vatan savunması Anavatan Türkiyemizle birlikte yürütülmüş ve dünya tarihine geçmiş destansı bir övünç kaynağıdır...
20 Temmuz 1974 Günü ise, tüm varoluş mücadelesinin zaferle taçlandığı bir kavuşma günüdür...
Harekatın başlangıç kararında önemli rol oynamış Merhum Necmettin Erbakan'ın da desteği ile dönemin Merhum Başbakanı Bülent Ecevit'in harekatın başlamasıyla
"Biz oraya barış için gidiyoruz ve sadece Türklere değil Rumlara da barış getirmek için gidiyoruz" sözleri hala güncelliğini korumaktadır...
20 Temmuz 1974, gerçekleştiği günden itibaren bazı çevrelerce ne yazık ki, itibarsızlaştırılmak ve anlamsızlaştırılmak istenmektedir...
20 Temmuz en basit anlatımla, Kıbrıs Türkünün canını kurtarmıştır...
Bu harekat sırasında vatan uğruna savaşan şehitlerimiz ve hayatta kalan gazilerimiz sayesinde bugün özgürce yaşamımız devam etmektedir...
20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı Yıldönümü vesilesiyle Merhum Bülent Ecevit, Merhum Necmettin Erbakan ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile Mücadele Önderimiz Dr. Küçük başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi yad ediyor, gazilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum...
20 Temmuz bayramımız kutlu olsun."

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiUBPFaiz Sucuoğlu
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