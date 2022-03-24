Şeker de zamlandı!

ÖZEL HABER
Benzin, elektrik, alkol, sigara, yumurta derken bir zam da şekere geldi.
Marketlerde en çok satın alınan 1,5 kg.’lık toz şekerin fiyatı 14 TL’den 22 TL’ye çıktı.
750 Gramlık küp şeker 8.75 TL’den 21.75 TL’ye , 1 Kg’lık küp şeker ise 14 TL’den 28.50 TL’ye fırladı.
İşletmelerin kullandığı 50 Kg’lık şekerin fiyatı ise 450 TL civarlarındayken yeni zamla birlikte 690 – 750 TL oldu.
TÜRKİYE’DE TİCARET BAKANLIĞI ŞEKER FABRİKALARINA İNCELEME BAŞLATTI
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şeker fabrikalarına inceleme başlatıldı.
Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır" denildi.