Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi

Şeker de zamlandı!

KKTC’de zam furyası devam ediyor.

24 Mart 2022 Perşembe 11:06
1749 Okunma
Şeker de zamlandı!
banner108

ÖZEL HABER

Benzin, elektrik, alkol, sigara, yumurta derken bir zam da şekere geldi.

Marketlerde en çok satın alınan 1,5 kg.’lık toz şekerin fiyatı 14 TL’den 22 TL’ye çıktı.

750 Gramlık küp şeker 8.75 TL’den 21.75 TL’ye , 1 Kg’lık küp şeker ise 14 TL’den 28.50 TL’ye fırladı.

İşletmelerin kullandığı 50 Kg’lık şekerin fiyatı ise 450 TL civarlarındayken yeni zamla birlikte 690 – 750 TL oldu.

TÜRKİYE’DE TİCARET BAKANLIĞI ŞEKER FABRİKALARINA İNCELEME BAŞLATTI

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şeker fabrikalarına inceleme başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır" denildi.

Son Güncelleme: 24.03.2022 14:30
Anahtar Kelimeler:
şekerZamKüp ŞekerToz Şeker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merhum Başbakan Osman Örek Kabri Başında Anıldı
Merhum Başbakan Osman Örek Kabri Başında Anıldı
Veteriner Dairesi’nden büyükbaş hayvan yetiştiricilerine çağrı
Veteriner Dairesi’nden büyükbaş hayvan yetiştiricilerine çağrı
“İskele Tiyatro Günleri” başlıyor
“İskele Tiyatro Günleri” başlıyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim