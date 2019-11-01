‘Şekerin Tarihi ve Vücudumuza Yaptıkları’ Diyabet Derneği’nde konuşulacak

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin sohbet toplantıları kapsamında Salı akşamı “Şekerin Tarihi ve Vücudumuza Yaptıkları” konuşulacak.

Dernekten verilen bilgiye göre 4 Kasım Salı günü saat 17.30’da yapılacak toplantı, derneğin Lefkoşa Ortaköy’deki yeni ofisin eğitim salonunda gerçekleşecek.

Diyabetin masaya yatırılacağı, konuyla ilgili film gösteriminin de yapılacağı halka açık toplantı hakkında bilgi almak isteyenler 223 6115 - 0548 859 5001 numaralı telefonlara ulaşabilecek.