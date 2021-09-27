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Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı

2019 – Ağustos 2021 tarihleri arasında sekreter olarak çalıştığı işyerinde hastalardan tahsil ettiği toplam 171.884 TL parayı zimmetine geçirmekle suçlanan S.T isimli kadın şikâyet üzerine tutuklandı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 12:21
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Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
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2019 – Ağustos 2021 tarihleri arasında sekreter olarak çalıştığı işyerinde hastalardan tahsil ettiği toplam 171.884 TL parayı zimmetine geçirmekle suçlanan S.T isimli kadın şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün 27.09.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak olguları aktarmak üzere polis memuru Löğmen Yücetürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 2019 ile Ağustos 2021 tarihleri arasında Gazimağusa’da bir güzellik merkezinde zanlının sekreter olarak çalıştığı esnada yapmış olduğu işlemler karşılığı tahsil etmiş olduğu ve şu anda 171.884 TL olarak belirlenmiş olan parayı peşin almasına rağmen kredi kartından çekildi diye kayıt yaparak iş yerine verme yerine zimmetine geçirip sirkat ettiğini belirtti.

26.09.21 tarihinde polise yapılan şikâyet sonucu zanlının ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen tanık polis, iki yıl öncesine uzanan bu olayla ilgili zanlı aleyhine şu an polisin elinde sadece şikayetçi tarafından yapılan şikâyetin olduğuna dikkat çektikten sonra, işyerinden alınması gereken birçok ifade olduğunu ve zanlının işyeri müstahdemi olması nedeniyle ifadelere müdahale etme şansı olduğuna değindikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

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