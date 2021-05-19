Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, sosyal medya hesabından yayınladığı "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" mesajında, pandemi nedeniyle sekteye uğrayan eğitim konusuna değindi...

Toros'un mesajı şöyle:

"Gençlerimizin asgari beklentisi olan istikrar ve umut vaad eden bir gelecek, öncelikle çağdaş eğitim ve kariyer fırsatlarının yaratılması ile mümkündür! Pandemi önlemleri nedeniyle sekteye uğrayan eğitim, sadece çevrimiçi ders takibiyle ikame edilemez. Bu kayıpların telafisi, sağlık güvenliği için şart olan aşı programının hızlandırılması ve etkili düzenlemelerle mümkündür. Bu düşüncelerle, tüm Gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım..."