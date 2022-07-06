“Sektördeki kar oranı büyük görünebilir ancak enflasyonun altında kaldı”

Rifat Günay, bankacılık sektörünün 2021’den itibaren artış trendine girerek istihdama katkı anlamında da olumlu bir gelişme gösterdiğini belirtti.

Günay, sektörün %21.1’inin kamu eliyle yönetilen bankalara, %47’si özel sermayeli bankalar ve % 31,8’inin de şube bankalarının aktif büyüklüğüne sahip olduklarını kaydetti.

Bankacılık sektörünü oldukça likit, nakdi kalemlerden oluştuğunu ifade eden Rifat Günay, en sıkıntılı alanın krediler olduğunu belirtti. KKTC Merkez Bankası Başkanı Günay, bankacılık sektörünün bilançonun yarısını krediler için kullandığına dikkati çekti.

RifatGünay, bankacılık sektöründeki kar artışının hep tartışma konusu olduğuna işaret ederek, rakamların büyük görünmesine rağmen bunun hangi öz kaynaklardan elde edildiğine bakıldığı zaman öz kaynak kârının enflasyonla kıyaslandığındakarlılık oranının enflasyonun altında kaldığını kaydetti.

Ruhsatı muhasebe standartlarına bakıldığı zaman KKTC’de de sadece bankalar için değil tüm reel sektör ve işletmeler için ruhsatı muhasebeye bakıldığı zaman bunun öz kaynakları erittiğini anlatanGünay, bankacılık sektörünün sermayenin biriktirilebilmesi için kar etmesinin önemine de vurgu yaptı.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günaybankalardaki mevduatlar konusunda da bilgiler aktardı. Günay, KKTC bankalarındaki mevduatların yüzde 20’sinin, kredilerin ise yüzde 35’inin Türk Lirası olduğunu kaydetti.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 96.1 milyar TL olduğunu belirten Rifat Günay, mevduatın krediye dönüşüm oranının yüzde 60 olduğunu söyledi.

Bankaların özkaynaklarının bir kısmını krediye dönüştürdüğünü belirten Günay, özellikle 2018 yılından sonra tahsili gecikmiş alacak miktarında bir artış yaşandığını da belirtti.

BRT