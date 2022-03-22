Sektörün Sorunlarını Çözmek İçin Adım Atılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yakup Serdaroğlu Başkanlığındaki KKTC Kiralık Araç İşletmecileri Birliği heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

Birlik Başkanı Serdaroğlu’ndan, bakanlığa yazılı olarak verilen sektörün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerini dinleyen Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili olan sorunların çözümü için adım atılacağını, Maliye Bakanlığı ile ilgili olan sorunların çözülmesi mevkidaşı ile görüşüp bir orta yol bulmaya çalışacaklarını söyledi.

Arıklı, “Turizm adası olan ülkemizde turizmin oldukça önemli bir parçası olan kiralık araç işletmelerinin sorunlarını çözmek görevimizdir” ifadelerini kullandı.