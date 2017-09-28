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Selahattin Duyar ağır yaralandı

Haspolat Sanayi Bölgesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet devrildi, sürücü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

28 Eylül 2017 Perşembe 10:31
Selahattin Duyar ağır yaralandı

Onur Ulağ

Lefkoşa’ya bağlı  Haspolat’ta dün saat 16.30 sıralarında bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. 

Elde edilen bilgilere göre, yönetimindeki GE 381 plakalı kamyonetle Haspolat Sanayi Bölgesine doğru seyreden Selahattin Duyar (E-60), bir anlık dikkatsizlik sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yolun solunda banket içerisine düştükten sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonucu sürücü Selahattin Duyar ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Atamurat Çağrıyev hafif yaralandı. Devrilen araç içerisinde sıkışan yaralılar, Lefkoşa İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Diyalog Gazetesi

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