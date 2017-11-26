Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Selçuk: "Piyango bayiliğine kota konmalı"

Ülke genelinde piyango bayisi sayısının 60’ı geçtiğini belirten Selçuk, “sektörde ekmek kalmadı” diye isyan etti, piyango bayiliğine bir kota konması gerektiğini söyledi.

26 Kasım 2017 Pazar 13:43
Selçuk: "Piyango bayiliğine kota konmalı"
banner10

Havadis gazetesinden Duygu Alan'ın haberine göre; Lefkoşa’da uzun yıllardır piyango bileti satarak geçimini sağlayan Halil Selçuk, KKTC’de karakter belgesinde işlenmiş bir suçu bulunmayan herkesin piyango bayisi olabildiğini söyleyerek sektörde pastanın iyice küçüldüğünü kaydetti.

Piyango bayisi Halil Selçuk, her çekiliş için yaklaşık 25 bin adet bilet basıldığını ülkede piyango bayisi sayısının ise 60’ı geçtiğini dile getirdi.

Selçuk, birçok piyango bayisinin emekli olduğunu, ek kazanç için piyango bayiliği yaptığını ve bu kişilerin kazançlarının tamamının cebine kaldığını, kendisi dahil çok sayıda piyango bayisinin ise geçimini sadece bilet satarak sağlamaya çalıştığını ve bu kazancının bir miktarı ile de sigorta primini yatırdığını, geri kalan kısmı ile de aile geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Piyango bayisi sayısına bir kota konması gerektiğini dile getiren Halil Selçuk, bu yapılmadığı takdirde bayi sayının artacağını ve piyango bayilerinin yakın gelecekte ekmek kavgası yüzünden birbirine düşeceğini dile getirdi.

Selçuk, kazı kazan kartlarının basılmaması nedeni ile yaşadıkları sıkıntıları da paylaştı.

“Birbirimize düşeceğiz”

Piyango bayisi Halil Selçuk, sektörde yaşanan sıkıntıları Havadis’e anlattı.

Selçuk şunları söyledi: “KKTC’de piyango bayisi olmak çok kolay. Eğer karakter belgende işlenmiş bir suç yoksa piyangocu olabilirsin. Bu da sektörde özellikle Lefkoşa bölgesinde yığılmayı beraberinde getirdi. Bugün her çekilişte ortalama 25 bin bilet basılıyor ama Girne’de 4, Mağusa’da 5, Güzelyurt’ta 2, Lefkoşa’da 60 civarı piyango bayisi var. Hal böyle olunca pasta bölündü. Bir diğer sıkıntı ise piyango bayileri arasında rekabet. Piyangocuların birçoğu emekli ve ek kazanç için bilet satıyor. Ancak sektörde geçimini sadece bilet yaparak sağlamaya çalışanlar da var. Bu kişilerden biri de benim. Emekli olan adam, bilet satışından elde ettiği tüm parayı cebine koyarken ben hem sigorta primimi yatırıyorum hem de 6 nüfuslu ailemin geçimini sağlamaya çalışıyorum. Ayda 700 TL sigorta primi ödemem var. Yani benim sadece sigorta primimi yatırabilmem için ayda 12 bin adet bilet satmam gerek. Bu adaletsizliktir. Bir an önce bu işe bir kota getirilmelidir. Aksi halde bayi sayısı artacak, piyangocular birbirine düşecek. ”

“Günde 60 TL kaybım var”

KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nin satışını üstlendiği kazı kazan kartları 15 Kasım 2016 tarihinden beri piyasada bulunmuyor. Piyangocular yeni kazı kazan kartlarının basılmasını dört gözle bekliyor.

Kazı kazanın basılmadığı her gün için piyango bayileri 50-60 TL’lik kazançtan yoksun kalıyor.

Geçmişte sadece kazı kazan kartlarının satışından aylık 150 bin TL kazanç sağlayan devlet de mevcut durumdan mağdur.

Piyango bayisi Halil Selçuk kazı kazan kartlarının basılmaması nedeni ile yaşadıkları sıkıntıları paylaştı.

Selçuk, geçmişte kazı kazan kartlarının satışından günde ortalama 60 TL kazandığını ancak kazı kazan kartlarının basılmaması sebebi ile 1 yıldır bu kazançtan yoksun kaldığını söyledi.

Piyango bayileri kadar kazı kazan kartı müdavimlerinin de bu durumdan şikayetçi olduklarını söyleyen Selçuk, kazançlarına ciddi katkı sağlayan kazı kazan kartlarının yeniden basılmasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim