Selçuk: "Piyango bayiliğine kota konmalı"

Havadis gazetesinden Duygu Alan'ın haberine göre; Lefkoşa’da uzun yıllardır piyango bileti satarak geçimini sağlayan Halil Selçuk, KKTC’de karakter belgesinde işlenmiş bir suçu bulunmayan herkesin piyango bayisi olabildiğini söyleyerek sektörde pastanın iyice küçüldüğünü kaydetti.

Piyango bayisi Halil Selçuk, her çekiliş için yaklaşık 25 bin adet bilet basıldığını ülkede piyango bayisi sayısının ise 60’ı geçtiğini dile getirdi.

Selçuk, birçok piyango bayisinin emekli olduğunu, ek kazanç için piyango bayiliği yaptığını ve bu kişilerin kazançlarının tamamının cebine kaldığını, kendisi dahil çok sayıda piyango bayisinin ise geçimini sadece bilet satarak sağlamaya çalıştığını ve bu kazancının bir miktarı ile de sigorta primini yatırdığını, geri kalan kısmı ile de aile geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Piyango bayisi sayısına bir kota konması gerektiğini dile getiren Halil Selçuk, bu yapılmadığı takdirde bayi sayının artacağını ve piyango bayilerinin yakın gelecekte ekmek kavgası yüzünden birbirine düşeceğini dile getirdi.

Selçuk, kazı kazan kartlarının basılmaması nedeni ile yaşadıkları sıkıntıları da paylaştı.

“Birbirimize düşeceğiz”

Piyango bayisi Halil Selçuk, sektörde yaşanan sıkıntıları Havadis’e anlattı.

Selçuk şunları söyledi: “KKTC’de piyango bayisi olmak çok kolay. Eğer karakter belgende işlenmiş bir suç yoksa piyangocu olabilirsin. Bu da sektörde özellikle Lefkoşa bölgesinde yığılmayı beraberinde getirdi. Bugün her çekilişte ortalama 25 bin bilet basılıyor ama Girne’de 4, Mağusa’da 5, Güzelyurt’ta 2, Lefkoşa’da 60 civarı piyango bayisi var. Hal böyle olunca pasta bölündü. Bir diğer sıkıntı ise piyango bayileri arasında rekabet. Piyangocuların birçoğu emekli ve ek kazanç için bilet satıyor. Ancak sektörde geçimini sadece bilet yaparak sağlamaya çalışanlar da var. Bu kişilerden biri de benim. Emekli olan adam, bilet satışından elde ettiği tüm parayı cebine koyarken ben hem sigorta primimi yatırıyorum hem de 6 nüfuslu ailemin geçimini sağlamaya çalışıyorum. Ayda 700 TL sigorta primi ödemem var. Yani benim sadece sigorta primimi yatırabilmem için ayda 12 bin adet bilet satmam gerek. Bu adaletsizliktir. Bir an önce bu işe bir kota getirilmelidir. Aksi halde bayi sayısı artacak, piyangocular birbirine düşecek. ”

“Günde 60 TL kaybım var”

KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nin satışını üstlendiği kazı kazan kartları 15 Kasım 2016 tarihinden beri piyasada bulunmuyor. Piyangocular yeni kazı kazan kartlarının basılmasını dört gözle bekliyor.

Kazı kazanın basılmadığı her gün için piyango bayileri 50-60 TL’lik kazançtan yoksun kalıyor.

Geçmişte sadece kazı kazan kartlarının satışından aylık 150 bin TL kazanç sağlayan devlet de mevcut durumdan mağdur.

Piyango bayisi Halil Selçuk kazı kazan kartlarının basılmaması nedeni ile yaşadıkları sıkıntıları paylaştı.

Selçuk, geçmişte kazı kazan kartlarının satışından günde ortalama 60 TL kazandığını ancak kazı kazan kartlarının basılmaması sebebi ile 1 yıldır bu kazançtan yoksun kaldığını söyledi.

Piyango bayileri kadar kazı kazan kartı müdavimlerinin de bu durumdan şikayetçi olduklarını söyleyen Selçuk, kazançlarına ciddi katkı sağlayan kazı kazan kartlarının yeniden basılmasını dört gözle beklediklerini ifade etti.