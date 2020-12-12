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Selimiye Camii, restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldı

Din işleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Lefkoşa Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmaları çerçevesinde ibadete kapatıldığını belirtti.

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:04
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Selimiye Camii, restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldı

Din işleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Selimiye Camii’nin restorasyon nedeniyle ibadete kapatılmasıyla ilgili yazılı basın açıklaması yaparak “Vakıflar Genel Müdürlüğünce caminin genelinde yapılacak kazılar ve inşaat işleri dolayısıyla iş, işçi ve insan güvenliğinin sağlanması için restorasyon bitene kadar caminin ibadete kapatılması yönünde yazılı bir talepte bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebi ve ilgili firmanın yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından Camii'nin inşaat çalışmaları devam ederken ibadete açık olmasının iş, işçi ve insan güvenliği açısından sakıncalı ve tehlikeli olacağını değerlendirdiklerini belirten Atalay, “Bu doğrultuda restorasyon tamamlanıp, cami Başkanlığımıza teslim edilinceye kadar, Selimiye Camii’nde ibadete ara verilmesine karar verilmiştir” dedi.

Atalay, bugünden itibaren, restorasyon tamamlanıncaya kadar Selimiye Camii'nde ibadete ara verildiğini aktardı.

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