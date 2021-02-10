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Selimiye Camisi, 5 milyon Euro’ya restore edilecek

10 Şubat 2021 Çarşamba 13:10
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Selimiye Camisi, 5 milyon Euro’ya restore edilecek

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Selimiye Camisi'nin yaklaşık 5 milyon Euro’ya restore edileceğini ve çalışmayı 2022'de bitirmeyi planladıklarını kaydetti.
Ersoy, AA muhabirine 2020 faaliyetlerine ve bu yıl yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

KKTC'YE 5 MİLYON AVROLUK RESTORASYON

Bosna Hersek, Macaristan, Kosova, Afrin'in yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Ersoy, bunlardan birisinin de Selimiye Camisi'nin restorasyonu olduğunu söyledi.

Selimiye Camisi'nin yaklaşık 5 milyon Euroya restore edileceğini ve çalışmayı 2022'de bitirmeyi planladıklarını kaydeden Ersoy, "Restorasyon, uzun süreli bir iş. Derzlerinden, alçısına kadar her şeyi titiz bir şekilde ele alıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak restorasyonda sayılı başarılı kurumlar içerisindeyiz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile kardeşiz, omuz omuza vererek projelerimizi çıkarıyoruz, sonra da restorasyona geçiyoruz." ifadesini kullandı.

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