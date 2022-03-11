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Selvili Tepe ile Alevkayası arasında kar yağışı gerçekleşti

11 Mart 2022 Cuma 13:32
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Selvili Tepe ile Alevkayası arasında kar yağışı gerçekleşti
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Ülkemiz soğuk hava kütlesinin etkisi altında.

Soğuk havanın etkisiyle dün gece ile bu sabah arasında Selvili Tepe ile Alevkayası arasında kar yağışı gerçekleşti.

Kar yağışının bugün saat 14.00 sıralarına kadar devam etmesi ve yerini sağanak geçişlere bırakması bekleniyor.

Kar, yağmur, fırtına ve dolunun bir arada yaşandığı hava durumu ile ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran,  dün gece başlayan fırtınanın bu gece yarısına kadar devam edeceğini ve fırtınanın özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Öğleden sonra bölgeyi terk etmesi beklenen karın yerini sağanak geçişlerin alacağını söyleyen Buran, sağanak geçişlerinde olumsuzluk beklemediklerini ifade etti.

Buran, 12, 13 ve 14 Mart tarihlerinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 11.03.2022 14:34
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