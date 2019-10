AH BE ve OH BE rakıları ile son dönemde rakı alanında yaptığı yatırımlarla piyasada önemli bir satış payı yakalayan SEMA İçkileri, şimdi de ihracat için yeni anlaşmalar arifesinde.

Direktör Atila Süren, dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan ANUGA 2019 Gıda ve İçecek Fuarı’nda önemli temaslar yapma fırsatı bulduklarını söyledi. Almanya’nın Köln kentinde yer alan fuar, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce markayı bir araya getiriyor.