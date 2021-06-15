Sen de başkanlıktan istifa edecek misin Harmancı?

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, “Muhalefet Meclis’ten çekilsin, sistem tıkansın, seçime gidelim” diye dahiyane (!) bir öneride bulundu. Akıl alır gibi değil.

Hani sen Kıbrıs Türk halkının iradesini her şeyin üstünde tutuyordun!.. Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türk halkının iradesinin tecelli ettiği yer değil mi?

Sen seçim tarihi gibi en küçük tartışmada bile Meclis’ten çekilmeyi savunuyorsan, parlamenter sistemi de özümseyememiş, demokrasiyi de içselleştirememişsin demektir.

Sen iktidar ile aynı düşünmeyen milletvekillerine Meclis’ten çekilmeyi önerirken, ya onlar da “belediyede yapamadıkların karşısında sen de başkanlıktan çekil” derse ne yapacaksın?

Sen başkanlıktan çekilmeyi düşünür müsün? Elbette düşünmezsin. Mücadele etmeyi seçersin.

O zaman kafandan geçen tilkileri anlat da bilelim Sayın Harmancı. Aslında ne demek istiyorsun?

İşin özü aslında bellidir. 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, siyasette yeni bir oluşum peşindedir. Harmancı ya Cemal Özyiğit’in yerine TDP’nin başına getirilecek. O olmazsa yeni bir oluşumun liderliğini yaparak siyasi parti kuracak.

Tabi ki perde arkasında ipleri de Akıncı’nın elinde olacak.

O yüzden solun liderliğine oynayarak ucuz kahramanlık taktikleriyle Meclis’teki sol partilere akıl veriyor.

Siyaseti yönetmek, Lefkoşa’da açık pazarı yönetmeye benzemez Sayın Başkan. Siyaset bugüne kadar çok ucuz kahramanlıklar gördü. Hepsinin de balonu ilk seçimde söndü.

Sen Lefkoşa’da CTP’nin ödünç oylarıyla seçilmiş bir Belediye Başkanı’sın. O oyların hepsi sana veya partin TDP’ye de ait değildir. Meclis’teki CTP’li milletvekillerine akıl verirken bunu da bilesin istedim.