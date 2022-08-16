Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “sen gelemezsen biz geliriz” projesi devam ediyor. Proje kapsamında Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bugün Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi ile Yenierenköy Sağlık Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bakanlığı tarafından yürütülen “sen gelemezsen biz geliriz” projesi çerçevesinde ilk olarak Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sağlık merkezi sorumlu hekimi Dr. Bahtiyar Mammadov’dan merkez hakkında bilgi alan ve personel ile bir araya gelen Bakan Altuğra, “sen gelmezsen biz geliriz” projesiyle Sağlık hizmetine ulaşamayan dezavantajlı bireylerin ayağına sağlık hizmetini götürdüklerini, “evinde engelli olan, ulaşım aracı olmayan, sağlık hizmetine ulaşmakta çeşitli nedenlerle güçlük çeken kardeşlerimizin sağlık hizmetini ayaklarına götürdüklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Altuğra, Dipkarpaz’daki genel durumla ilgili sorumlu doktordan bilgiler aldığını, burada ilaç sıkıntısının olmamasının kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, ihtiyaç duyulan ilaçların yüzde 80’inin temin edildiğini yerinde gördüklerini ifade etti.

Sağlıkta hizmet kalitesini arttırmak için çalıştıklarını belirten bakan Altuğra, Dipkarpaz Sağlık Merkezinde bir kadın doğum doktorunun hizmet vermesi için de gereken adımların atılacağını sözlerine ekledi.

Bakan Altuğra daha sonra evde sağlık hizmeti alan 70 yaş üzeri iki hastayı da ziyaret ederek görüştü. Evde sağlık hizmetinden çok memnun olduklarını ifade eden hastalar da bu hizmeti veren Sağlık Bakanlığı’na ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Altuğra daha sonra da Yenierenköy Sağlık Merkezi’ne giderek incelemelerini sürdürdü. Burada sorumlu doktor Ayla Akçin’den bilgi alan Bakan Altuğra, Dipkarpaz ve Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde yüzlerin güldüğünü görmenin kendilerini ferahlattığını söyleyerek, sağlık hizmetinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ve giderilmeyecek sıkıntılar bulunmadığını ifade etti.

Yenierenköy Sağlık Merkezinde 24 saat sağlık hizmetinin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Altuğra, merkezde mesai saatleri içerisinde hergün Covid- 19 antijen ve pcr testi ile aşı hizmeti de verildiğini sözlerine ekledi.