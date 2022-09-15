Senaryo çok ama Üstel sessiz…

ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, Ulusal Birlik Partisi içerisinde fısıltılar yükselmeye başladı. Kulislerden elde edilen bilgiye göre Başbakan Üstel önümüzdeki iki hafta içerisinde kabine’yi değiştirecek. Buna göre iki senaryo üzerinde duruluyor.

SENARYO 1

Kulislerde konuşulan en kuvvetli senaryoya göre, Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Maliye Bakanlığı görevine geri dönerken, Alişan Şan Ekonomi ve Enerji Bakanlığına gidecek. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı , İçişleri Bakanlığı’na ise Girne Milletvekili Kutlu Evren’in getirileceği konuşuluyor. Bu senaryoya göre Nazım Çavuşoğlu ve Olgun Amcaoğlu’nun kabine dışı kalacağı iddia edildi.

SENARYO 2

Kulislerde konuşulan ikinci kabine değişikliği senaryosuna göre, Maliye Bakanlığı görevine Dursun Oğuz, Oğuz’dan boşalan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevine Hüseyin Çavuş’un getirilmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı görevine Hasan Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Yasemin Öztürk’ün geleceği konuşulurken, Alişan Şan’ın ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığına gelmesi bekleniyor. Bu senaryoya göre ise Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu ve Nazım Çavuşoğlu kabine dışı kalacak.