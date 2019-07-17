Sendika, hükümetin yüzde 2 kesintiye gidilmesi kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, hükümetin Kanun Hükmünde Kararname İle Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden yüzde 2 kesintiye gidilmesi kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıma kararı alarak işlemleri başlattıklarını açıkladı.

Sendika Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümetimiz unutmuş olacak ki biz sağlık çalışanları olan hemşire ve ebeler ve diğer tüm sağlık çalışanları Ülkesine, Devletine ve Halkına karşı duyduğu sorumluluk duygusuyla emeğinin, alın terinin karşılığı olan ek çalışma ve nöbet ödeneklerinden 2018 yılının son 5 ayı boyunca tasarrufa gidilmesine imkanları ölçüsünde rıza göstermiş ve milyonlarca liralık tasarruf sağlanmasına hizmet etmiştir” dedi.

Özgöçmen şöyle devam etti:

“Bu Kanun Hükmünde Kararname ile işaret edilen Anayasa madde gerekçesini bir kenara koyarak görsel ve yazılı basında yer alan geçen yıl hayat pahalılığının yanlış hesaplanarak fazla verildiği ve sanki hükümetin alacaklı olduğu iması 2010 yılında ödenmeyen 6 aylık hayat pahalılığı ve sağlık çalışanlarının 2018 yılının son beş ayında ek çalışma ve nöbet ödeneklerinden yapılan kesintiler hesaplanırsa kimin kimden alacağı olduğu hiç şüphe olmaksızın apaçık ortadır.”

Hükümetin aldığı bu kararla ilgili sivil toplum örgütlerine bilgi verilmemiş olmasını de eleştiren Özgöçmen, “Sendikamız yönetim kurulunun 11 Temmuz 2019’da gerçekleştirildiği toplantısında Hükümetin Kanun Hükmünde Kararname İle Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden %2 kesintiye gidilmesi kararını avukatımız Sayın Şefik Aşcıoğulları’nın görüş ve önerisini alarak Anayasa Mahkemesine taşınması kararı alınmış ve bugün işlemleri başlatmıştır”