Künye
Kıbrıs 23
gök gürültülü hafif yağmurlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı
Üzerinden kokain çıktı!
Üzerinden kokain çıktı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
banner107

Sendika ile bakanlık müzakerelere başlıyor!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Meclis ve Bakanlık önündeki eylemlerinin ardından, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

17 Ekim 2022 Pazartesi 15:11
132 Okunma
Sendika ile bakanlık müzakerelere başlıyor!



-CANLI AKTARIM

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu'na diyalog çağrısını yinelediklerini belirten Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, Öğretmenler Değişiklik Yasası ile ilgili kendi yaptıkları çalışmayı bakana iletmeye hazır olduklarını dile getirdiklerini belirterek, Bakandan olumlu yanıt aldıklarını söyledi. 

'En kısa sürede bu değişiklik önerisini bakanlığa ulaştıracağız' diyen Elmalı, kısa süre sonra müzakerelerin başlayacağını söyledi. 

Bakan Çavuşoğlu'nun duyarlılık göstererek, diyalog kurmaya ve birlikte çalışma yapmaya hazır olduğunu belirttiğini söyleyen Elmalı, Bakan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı kavga meselesi ile ilgili 6 kişi tutuklandı
Silahlı kavga meselesi ile ilgili 6 kişi tutuklandı
DİKKAT! 7 saatlik internet kesintisi
DİKKAT! 7 saatlik internet kesintisi
Maliye Bakanı mecliste konuştu!
Maliye Bakanı mecliste konuştu!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim