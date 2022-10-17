Sendika ile bakanlık müzakerelere başlıyor!

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Görüşmede Bakan Çavuşoğlu'na diyalog çağrısını yinelediklerini belirten Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, Öğretmenler Değişiklik Yasası ile ilgili kendi yaptıkları çalışmayı bakana iletmeye hazır olduklarını dile getirdiklerini belirterek, Bakandan olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

'En kısa sürede bu değişiklik önerisini bakanlığa ulaştıracağız' diyen Elmalı, kısa süre sonra müzakerelerin başlayacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun duyarlılık göstererek, diyalog kurmaya ve birlikte çalışma yapmaya hazır olduğunu belirttiğini söyleyen Elmalı, Bakan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.