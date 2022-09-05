Belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası ve Mağusa Türk Genel-İş, “belediyelere ayrılan katkı payını görüşmek üzere” gün içinde Başbakan Ünal Üstel’den randevu alamazsa bu akşam eylem süreci başlatacaklarını ifade etmişlerdi.
Sendika ve Belediye Başkanları Başbakan ile görüşecek
Belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası, Mağusa Türk Genel-İş ve 28 belediye başkanı 8 eylül Perşembe günü saat 14.30’da Başbakan Ünal Üstel’le görüşecek.
05 Eylül 2022 Pazartesi 18:32
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