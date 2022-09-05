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Sendika ve Belediye Başkanları Başbakan ile görüşecek

Belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası, Mağusa Türk Genel-İş ve 28 belediye başkanı 8 eylül Perşembe günü saat 14.30’da Başbakan Ünal Üstel’le görüşecek.

05 Eylül 2022 Pazartesi 18:32
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Sendika ve Belediye Başkanları Başbakan ile görüşecek


Belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası ve Mağusa Türk Genel-İş, “belediyelere ayrılan katkı payını görüşmek üzere” gün içinde Başbakan Ünal Üstel’den randevu alamazsa bu akşam eylem süreci başlatacaklarını ifade etmişlerdi.

Anahtar Kelimeler:
Devrimci İşçi Sendikaları FederasyonuBelediye Emekçileri SendikasıMağusa Türk Genelİş
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