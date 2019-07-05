Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

Sendikal Platform Başbakanlık önünde uyarı eylemi yaptı

Sendikal Platform, Hayat Pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesinti yapılması kararını Başbakanlık önünde gerçekleştirilen uyarı eylemi ile protesto etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:04
Sendikal Platform Başbakanlık önünde uyarı eylemi yaptı

Platform temsilcileri eylemde pankartlar açarak hükümetin geri adım atmasını istedi.
Platform adına söz alan Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, UBP-HP koalisyon hükümetinin ilk adımının emekçinin, emeklinin, asgari ücretle çalışanın hakkını gasp etmek olduğunu iddia etti.

Dar gelirlinin, asgari ücretlinin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceklerine vurgu yapan Bıçaklı, “ UBP-HP hükümeti tasarruf yapmak istiyorsa müdür- Müsteşar atamalarını durdursun, siyasi partilere verilen 13 trilyon ile milletvekillerinin 17 bin TL’lik maaşlarından kesinti yapsın” ifadelerini kullandı
Arlan bıçaklı konuşmasında hükümetin kararını geri almasını da istedi.

Bıçaklı, “Burada yapılan uyarı eylemidir. Bizi daha ciddi eylemler yapmaya mecbur mecbur etmeyin” dedi.
Bıçaklı hükümetin hafta sonu yeni protokole imza koyacağını da ifade ederek, protokolün içeriğini eleştirdi.
Hazırlanan basın bildirisini ise platform adına KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan okudu.

Çalışanların ve emeklilerin haklarının korunacağı vurgulanan bildiride Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acilen toplanması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Sendikal Platform yetkilileri, hükümetin geri adım atmaması durumunda Çarşamba günü yeniden bir araya gelecek ve kararın iptali için Anayasa mahkemesine ara emri için başvuracak.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sendikal Platform
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lions Kulüpleri Federasyonu'nda Ulubay dönemi
Lions Kulüpleri Federasyonu'nda Ulubay dönemi
Rapor taslağında Maraş yok
Rapor taslağında Maraş yok
Uyuşturucu tesiri altındaki sürücülerin tespiti için teknik cihazlar alınıyor
Uyuşturucu tesiri altındaki sürücülerin tespiti için teknik cihazlar alınıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim