Sendikal Platform Başbakanlık önünde uyarı eylemi yaptı

Platform temsilcileri eylemde pankartlar açarak hükümetin geri adım atmasını istedi.

Platform adına söz alan Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, UBP-HP koalisyon hükümetinin ilk adımının emekçinin, emeklinin, asgari ücretle çalışanın hakkını gasp etmek olduğunu iddia etti.

Dar gelirlinin, asgari ücretlinin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceklerine vurgu yapan Bıçaklı, “ UBP-HP hükümeti tasarruf yapmak istiyorsa müdür- Müsteşar atamalarını durdursun, siyasi partilere verilen 13 trilyon ile milletvekillerinin 17 bin TL’lik maaşlarından kesinti yapsın” ifadelerini kullandı

Arlan bıçaklı konuşmasında hükümetin kararını geri almasını da istedi.

Bıçaklı, “Burada yapılan uyarı eylemidir. Bizi daha ciddi eylemler yapmaya mecbur mecbur etmeyin” dedi.

Bıçaklı hükümetin hafta sonu yeni protokole imza koyacağını da ifade ederek, protokolün içeriğini eleştirdi.

Hazırlanan basın bildirisini ise platform adına KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan okudu.

Çalışanların ve emeklilerin haklarının korunacağı vurgulanan bildiride Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acilen toplanması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Sendikal Platform yetkilileri, hükümetin geri adım atmaması durumunda Çarşamba günü yeniden bir araya gelecek ve kararın iptali için Anayasa mahkemesine ara emri için başvuracak.

(BRT)