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Sendikal Platform bugün yürüyüş düzenliyor

Sendikal Platform, çözüm iradesini vurgulamak amacıyla bugün yürüyüş düzenliyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:35
Sendikal Platform bugün yürüyüş düzenliyor

Yürüyüş, bugün saat 18.00’de Dereboyu’nun kuzeyinden başlayıp, Cumhuriyet Meclisi önünde son bulacak.

Sendikal Platformun eylemine Birleşik Kıbrıs Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi, DEV-İŞ, BES, Sol Hareket, Devrimci Komünist Birlik,KTÖS, Basın-Sen, Çağ-Sen ve DAÜ-SEN de destek vererek yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Sendikal PlatformMeclisYürüyüş
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Kadir 2018-09-06 11:29:50

Yürüyün millet aya çıktı siz hala çalmak için yürüyün. Yürümeye devam edein belki bir yere varırsınız. Bu kafayla daha çok yürürsünüz. Önce siz çalışmayı üretmeyi öğrenin sonra devletten istersiniz.

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