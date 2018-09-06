Sendikal Platform bugün yürüyüş düzenliyor

Yürüyüş, bugün saat 18.00’de Dereboyu’nun kuzeyinden başlayıp, Cumhuriyet Meclisi önünde son bulacak.

Sendikal Platformun eylemine Birleşik Kıbrıs Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi, DEV-İŞ, BES, Sol Hareket, Devrimci Komünist Birlik,KTÖS, Basın-Sen, Çağ-Sen ve DAÜ-SEN de destek vererek yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.