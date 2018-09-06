Sendikal Platform bugün yürüyüş düzenliyor

Yürüyüş, bugün saat 18.00’de Dereboyu’nun kuzeyinden başlayıp, Cumhuriyet Meclisi önünde son bulacak.
Sendikal Platformun eylemine Birleşik Kıbrıs Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi, DEV-İŞ, BES, Sol Hareket, Devrimci Komünist Birlik,KTÖS, Basın-Sen, Çağ-Sen ve DAÜ-SEN de destek vererek yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.
Yürüyün millet aya çıktı siz hala çalmak için yürüyün. Yürümeye devam edein belki bir yere varırsınız. Bu kafayla daha çok yürürsünüz. Önce siz çalışmayı üretmeyi öğrenin sonra devletten istersiniz.