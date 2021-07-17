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Sendikal Platform: CTP VE TDP’nin yanındayız

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Sendikal Platform, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC Meclisi’ne hitap edeceği toplantıya katılmama kararlarını selamladı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:20
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Sendikal Platform: CTP VE TDP’nin yanındayız

Sendikal Platform, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, KKTC Meclisi’ne hitap edeceği toplantıya katılmama kararlarını selamladı.

 

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iradesine açık müdahale yapılan Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ta federal bir çözüm istencine karşı da darbe niteliğinde bir tavır ortaya koyan Türkiye’deki iktidara ve buradaki işbirlikçilerine gereken cevap Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen bu iki partimizden gelmiştir” iddiasında bulunuldu.
Sendikal Platform’un son derece tarihi olan bu kararı desteklediği belirtilen açıklamada, “Bu karara saygı duymayan ve ahlaksızca bu iki partimize saldıran çevreleri de hadlerini aşmamaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin yine düğmeye bastığı ve bazı çevreleri protesto kararı alan CTP ile TDP’nin üzerine saldırttığı ifade edilen açıklamada, bu saldırılar karşısında Sendikal Platform’un, iki partinin yanında olduğu ve sonuna kadar destek verdiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Sendikal PlatformCumhuriyetçi Türk PartisiToplumcu Demokrasi Partisi
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