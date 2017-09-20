Sendikal Platform'dan halka çağrı: "Saat dayatmasına seyirci kalmayın"

Sendikal Platformu oluşturan sendika ve sivil toplum örgütü ve siyasi partiler hükümetin kış saatine geçilmemesi yönündeki kararını kabul etmeyeceğini bildirerek halka birlikte hareket etme ve “seyirci kalmama” çağrısında bulundu.

Platform adına bu sabah, KTAMS Merkez Binası’nda, kış saatine geçilmemesi ve bunun doğurabileceği olumsuz sonuçlara ilgili basın açıklaması yapıldı.

KAPTAN: “HÜKÜMET SİLKİNİP KENDİNE GEL, TOPYEKÛN TESLİM OLMA”

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, basın toplantısının başında yaptığı konuşmada, halkın bir yandan ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, diğer yandan da “beceriksiz bir hükümetin icraat yapamaması ve dayatmacı anlayışa boyun eğmesiyle yüz yüze bulunduğunu” savundu.

Kaptan, yaşananlardan hiçbir ders çıkarmayan hükümetin yaz saatiyle kış günlerine girilmesini istediğini kaydederek, bu anlayışı reddettiklerini ve buna karşı mücadeleyi yükseltme kararı aldıklarını kaydetti.

“Bizim bu anlayıştan vazgeçilmesini beklememiz, ölü gözünden gözyaşı beklemeye benzer” diyen Kaptan, hükümete “silkinip kendine gelme, halkın isteklerine kulak verme ve topyekûn teslim olmama” çağrısı yaptı.

EYLEM: “GECE KARANLIĞINDA OKULA BIRAKILAN ÖĞRENCİLER HER TÜRLÜ TEHDİDE AÇIK”

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem de Sendikal Platform adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu.

Eylem, saatleri yaz saatinde bırakıp, mesaileri denkleştirmeye çalışmanın özel sektör, kamu, öğrenciler ve taşımacılığı inanılmaz kaoslara sürüklemek anlamına geleceğini belirterek, gece karanlığında okula bırakılan birçok öğrencinin her türlü tehditle saatlerce baş başa kalacağını hatırlattı.

“DÜNYAYA ENTEGRE OLMAYA ÇALIŞIRKEN İZOLE OLMAYI KABUL EDEMEYİZ”

Eylem, “Dünyayla entegre olmaya çalışan bir toplumun dünyadan izole edilmesini kabul etmiyoruz. Uzun yıllardır uygulanan sistematik saldırı politikalarına karşı toplumsal varoluş mücadelesi vermeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“TACİZLER, TECAVÜZLER, KRİMİNAL SUÇLAR, KARA PARA AKLAMA ARTIŞTA...”

Eylem şöyle devam etti:

“Tacizler, tecavüzler ve kriminal suçların her geçen gün arttığı, casinoların, gece kulüplerinin, kara para aklayanların, bet ofislerin, uyuşturucu ve insan kaçakçılarının ülkemizde cirit atması bu politikalarla içinden çıkılamaz bir noktaya gelmiştir.

“EKONOMİK PAKETLER ÇARE DEĞİL GÖÇ ETMEYİ GETİRDİ”

Özelleştirme, nüfus politikaları ile demografik yapı bozulmuştur. Ekonomik paketler çare olma yerine göç etmeyi getirmiş, üretimi bitirmiştir. Peşkeş çekilen arazilerle çevre yok edilmiştir. Dayatma eğitim, sağlık, su, elektrik politikaları nitelikli temel kamusal hizmetleri bitirme noktasına getirmiştir. Siyasi, sosyal, kültürel ve dini dayatmalar ve toplum mühendisliği çabaları çok tehlikeli sonuçlara doğru hareket etmektedir.

“KTHY, SANAYİ HOLDİNG, ETİ, ERCAN, DAİ, DAK, HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ORTADAN KALKTI...”

Ercan Havalimanı özel bir şirkete devredilmiş, KTHY, ETİ, Sanayi Holding, Turizm İşletmeleri, Ercan Havaalanı, Hemşirelik Yüksekokulu, DAİ, DAK ve daha birçok kurumumuz ortadan kaldırılmıştır.”

“SAAT DAYATMASINA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

Sendikal Platform olarak saat dayatmasını kabul etmediklerini bildiren Eylem, tüm siyasi parti sivil toplum örgütü ve toplumun tüm kesimlerine birlikte hareket etme ve “seyirci kalmama” çağrısında bulundu.

“TEK BİR İNSANIN BURNU KANARSA BUNDAN HÜKÜMET SORUMLU”

Hükümeti de halka kulak vermeye çağıran Eylem, tek bir insanın burnunun kanamasından mevcut hükümetin sorumlu tutulacağını ve hükümetin attığı bu adımdan vazgeçmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Sendikal Platform altındaki sendikalar şöyle:

"KTAMS, KTÖS, DEV-İŞ ve bağlı örgütler, KTOEÖS, BES, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, KOOP-SEN, BASIN-SEN, DAÜ-SEN, TIP-İŞ, TÜRK-SEN ve bağlı örgütler."