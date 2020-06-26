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Sendikal Platform ile sağlık örgütleri Başbakanlığa yürüyecek

Sendikal Platform ile Sağlık Örgütleri bugün eylem düzenliyor. Halka, “maskelerini alıp eyleme katıl” çağrısı yapıldı.

26 Haziran 2020 Cuma 08:12
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Sendikal Platform ile sağlık örgütleri Başbakanlığa yürüyecek

Sendikal Platform ile 4 sağlık örgütü, “hükümetin toplum sağlığını korumak için hiçbir hazırlık yapmadığı” gerekçesiyle bu akşam 19.00’da eylem düzenliyor.

Sendikal Platform tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Sendikal Platform, Tabipler Birliği, Hekimler Sendikası (TIP-İŞ),  Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin eyleminde, saat 19.00’da Lefkoşa Dereboyu çemberinde toplanılarak Başbakanlığa yürünecek.

Açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği riskli ülkeleri dikkate almayıp karantinasız uçuşları başlatma kararı aldığı”  savunulan hükümet protesto edildi ve bu yönde Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın iptali ve 2. dalgaya karşı ivedi hazırlıkların tamamlanması çağrısında bulunuldu.

Sendikal Platform, tüm halka maskelerini alıp eyleme katılma çağrısında da bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Sendikal PlatformSağlık örgütleriEylem
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KIBRISLI 2020-06-26 11:00:49

Malesef sagir kulaklara konusuyoruz. Emir geldi kapilar acilacak , acilacak. O kadar. Kurbanlik koyunlar gibi ucuruma dogru gidiyoruz. Butun doktorlarimiz uzmanlarimiz bagiriyor BIZ BU SALGININ ALTINDAN KALKAMAYZI diye ama dinleyen yok. Hastalanacaklarin, oleceklerin suclari ve gunahlari bu kararlari verenlerin olacaktir.

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