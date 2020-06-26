Sendikal Platform ile Sağlık Örgütleri Eylem Düzenledi

Sendikal Platform ile 4 sağlık örgütü, “hükümetin toplum sağlığını korumak için hiçbir hazırlık yapmadığı” gerekçesiyle eylem düzenledi.
Sendikal Platform, Tabipler Birliği, Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin eyleminde, saat 19.00’da Lefkoşa Dereboyu çemberinde başladı.
Bölgede toplanan eylemciler Başbakanlık’a yürüdü. Çok sayıda polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Eylemciler hükümetin 1 Temmuz kararını gözden geçirmesini istiyor.
Sayin eylemciler, butun uzmanlarimiz , bilim kurulu uyelerimiz doktorlarimiz gunlerdir yirtiniyor, duymayan bilmeyen mi kaldi? Ama takan kim? Insanlar parasiz kaldikca ACIN KAPILARI diye bagiriyor ama salgin bir hortlarsa ne hale gelecegimizi hayal bile edemiyorlar. Bastakilerin de umurunda degil yandaslik olsun diye butun kapilari bile acarlar. Korler cahilleri idare etmeye calisiyor. Dua etmeyi bilenler dua etsin cunku artik isimiz kalmis Allaha.
Ne korkaksınız, ne tırsaksınız, kapılar tabi ki açılacak, çünkü bu salgın 1-2 aylık bir şey değil, en az 6 ay daha sürecek açlıktan ölmek mi istiyorsunuz. Olaya bak ya hükümet hastane yapıp, yeni sağlık personeli alıp sağlık sistemini güçlendirsin diye eylem yapın, kapılar açılmasın diye değil. Kıbrıs ta maske takan yok, sosyal mesafeye uyan yok, eğlence yerleri açık, insaf ya nargileciler bile açık insaf asıl bunlar için eylem yapın.....
Sağlığımızı isteriz maaşımızıda isteriz guney kıbrıs kapılarını dunyaya açtı neden ekonomi iflas ediyordu sağlık ve ekonomi karşı karşıya sendikal platform uyelerını koruma konusunda bılınçlendırsın maske fiyatlarını düşürsün hatta bedava dağıtılsın dunyada izole edilirse aç kalacağız hiçbir ucret almadan kaç kişi bu ulkede çalışır bir duşunun dıyorum