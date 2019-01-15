Sendikal Platform, Yarın Dome Otel’de Basın Açıklaması Yapacak

Sendikal Platform, Dome Otel’in mevcut yapısının devamının Sendikal Platform adına olmazsa olmazlardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Sendikal Platfoırm, yarın saat 15.00’te Dome Otel’deyapacağını bildirdi.

Sendikal Platform adına yazılı açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Kıbrıs’ın en önemli değerlerinden biri olan ve şu anda emekçiler tarafından tüm kesimlere örnek olacak şekilde yönetilen Dome Otel’in mevcut yapısının devamı Sendikal Platform adına olmazsa olmazlardan bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Sendikal Platform’un yarın saat 15.00’te Dome Otel’de ortak bir basın açıklaması yapacağı belirtilerek, emekçilerin toplumsal değere kattıkları emeğe sahip çıkılacağı kaydedildi.