Sendikal Platform’dan açıklama

Sendikal Platform, AKP Hükümeti ile UBP-HP Koalisyon Hükümeti arasında geçtiğimiz Temmuz ayında imzalanan protokol ile Kıbrıs Türk toplumunun kamusal varlıklarının TC sermayesine verildiğini iddia etti, protokol ile toplum içinde bir çatışma yaratmanın da hedeflendiğini öne sürdü.
Sendikal Platform adına KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, TC Hükümeti’nin protokolde öngörülen 750 milyon TL’lik tutarı “yargıda reform ve beş yıldan fazla Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan TC vatandaşlarının tümüne vatandaşlık verilmesi” şartına bağladığını iddia etti.
Meclis çoğunluğuna dayanarak UBP-HP Hükümeti’nin protokolle “dayatılanları” ileriye taşıması halinde bunun toplumsal bir çatışmaya dönüşeceğinin açık olduğu savunulan açıklamada, imzalanan protokolün iptal edilmesi çağrı yapıldı, “Sendikal Platform’un hazırladığı 90 maddelik önerileri görüşmek ve kendi kendimizin yöneteceği bir ülke yaratmak için masaya davet ederiz” denildi.
Memleket eşkiya yatağı oldu..İpini koparan burada.,ipsiz sapsız ne kadar varsa,dağdan ormandan buraya doldu..Gazete manşetlerine bakıyorsıunuz hep bunların hırsızlıkları,bunların taciz tecavüzleri,bunların dolandırıcılıkları uyuşturucu kaçakçılığı vs vs...Nereye gitseler orayı bok ederler..Kim bunları ne yapsın yaw..Bir de kalkmışlar beş seneden bahsediyorlar lanet olsun yüzlerine..
tc'li rümuzlu kardeşime cevaptır..Vatandaş isimli yoruma sen "sen de gavur uşağısın" dedin ya; Onun yerine ben sana biriki şey söyliyeyim..Sen acaba nesin? Araştırsan ya romen ya macar ya arap ya yunan ya ermeni yada ... çıkarsın yani devşirmesin be kardeşim..Alınma sakın olurmu..
Dedik ya,bunlar Osmanlı uşağı...Yalakanın önde gideni...Ne zaman iktidar olsalar bu memleketin bir kısmını Osmanlıya peşkeş çekerler..Allah gara belalarını versin..Bu işin müsebbibi Gerçeğe bakılırsa Kudret Özersay denen dansözdür...
sende gavur uşağısınBeğen (2) Beğenmedim! (11)
OSMANLIYA DÖNELİM DEMEM AMA SENDEKİ BU ATA DÜŞMANLIĞI BAŞKA BİR SOYDAN GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜRÜYORBeğen (2) Beğenmedim! (2)
OSMANLI RUM ARASINDA KALINCA ANNENE PARMAK ATANIMI SEÇİYORSUNBeğen (2) Beğenmedim! (7)
Koltukta kalabilme uğruna bu ülkeye yapmadıkları kötülük kalmadı..Vatan hainliği düşmana ser sır vermekle değil yalnızca..İşte bizim başbakanın yaptığı gibi doğduğu büyüdüğü ve halen yaşadığı toprakların insanlarına,kendi vatandaşlarına ihanet etmekle de olur vatan hainliği!Ercan Havalimanını da bu peşkeş çekmişti.. Lanet olsun yüzüne de gözüne de..İmzaladığı protokol halka açıklanmalı...