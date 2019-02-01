Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG için devasa güncelleme yayında! Neler değişiyor?
PUBG için devasa güncelleme yayında!
Nokia'nın yeni tuşlu telefonu ilk kez görüntülendi
Nokia'dan yeni tuşlu telefon!
Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
2 bin yıllık lahit bulundu
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha
Windows 7 kullananlara kötü haber

Sendikal Platform’dan tepki

Sendikal Platforma bağlı Sendikalar Cumhurbaşkanlığı önünde toplanarak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaptığı açıklamaları eleştirdiler.

01 Şubat 2019 Cuma 15:19
Sendikal Platform’dan tepki

Sendikal Platform adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun adaya yaptığı ziyaret sırasında ortaya koyduğu siyasi tutum ve açıklamları platforum olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Elcil “burda bir devlet varsa iki siyasi yapı arasındaki ilişkiler bu düzeyde olmaması gerekiyor. Emir alan emir veren mantığına bağlı bir ilişkinin geliştiğini görmekteyiz” dedi.

Sendikal Platform olarak üzerlerine düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirdiklerini düşündüklerini kaydeden Elcil, Meclis’te bulunan siyasi partileri de eleştirdi.

Elcil’in konuşmasının ardından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem Sendikal Platformun Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hazırladığı mektubu okudu.

Sendikal Platform üyesi sendikalar Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na iletilmek üzere mektubu vermek amacıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yürüdü.

banner41
Polisin Şehitler Abidesi’nden elçiliğe kadar olan yolu güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine gerginlik yaşandı.

Bir süre polis kordonu önünde oturan Sendikal Platform üyeleri basına burada da açıklama yaptı.

Sendikal Platform adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Elçiliğe girmelerine izin verilmemesini eleştirdi.

Eylem “ Bu izni kim vermiyor kimden talimat alıyor polis Başbakan’dan değil Başbakanın haberi yok elçilikten talimat alıyor ve geçişimiz engelleniyor.” dedi.

Daha sonra Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil ve Basın Sen Başkanı Ali Kişmir Elçiliğe girilmesine izin verilmemesini eleştiren birer konuşma yaptı. Konunuşmaların ardından grup dağıldı.

Platforum Türkiye Dışişleri Bakanı mevlut Çavuşoğluna yönelik hazırlanan mektubu posta yolu ile iletme kararı aldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sendikal PlatformMevlüt ÇavuşoğluTepkiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu'ndan “Logo Tasarım Yarışması”
Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu'ndan “Logo Tasarım Yarışması”
KTHY Davası 13 Şubat’a Ertelendi
KTHY Davası 13 Şubat’a Ertelendi
Yeşilköy Petrol İstasyonu önündeki yol trafiğe açıldı
Yeşilköy Petrol İstasyonu önündeki yol trafiğe açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim