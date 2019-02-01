Sendikal Platform’dan tepki

Sendikal Platform adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun adaya yaptığı ziyaret sırasında ortaya koyduğu siyasi tutum ve açıklamları platforum olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Elcil “burda bir devlet varsa iki siyasi yapı arasındaki ilişkiler bu düzeyde olmaması gerekiyor. Emir alan emir veren mantığına bağlı bir ilişkinin geliştiğini görmekteyiz” dedi.

Sendikal Platform olarak üzerlerine düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirdiklerini düşündüklerini kaydeden Elcil, Meclis’te bulunan siyasi partileri de eleştirdi.

Elcil’in konuşmasının ardından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem Sendikal Platformun Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hazırladığı mektubu okudu.

Sendikal Platform üyesi sendikalar Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na iletilmek üzere mektubu vermek amacıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yürüdü.

Polisin Şehitler Abidesi’nden elçiliğe kadar olan yolu güvenlik gerekçesiyle kapatması üzerine gerginlik yaşandı.

Bir süre polis kordonu önünde oturan Sendikal Platform üyeleri basına burada da açıklama yaptı.

Sendikal Platform adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Elçiliğe girmelerine izin verilmemesini eleştirdi.

Eylem “ Bu izni kim vermiyor kimden talimat alıyor polis Başbakan’dan değil Başbakanın haberi yok elçilikten talimat alıyor ve geçişimiz engelleniyor.” dedi.

Daha sonra Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil ve Basın Sen Başkanı Ali Kişmir Elçiliğe girilmesine izin verilmemesini eleştiren birer konuşma yaptı. Konunuşmaların ardından grup dağıldı.

Platforum Türkiye Dışişleri Bakanı mevlut Çavuşoğluna yönelik hazırlanan mektubu posta yolu ile iletme kararı aldı.