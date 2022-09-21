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Sendikalar, Başbakan Üstel ile görüştü

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Ünal Üstel ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, eylemlilik sürecini devam ettireceklerini duyurdu.

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:30
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Sendikalar, Başbakan Üstel ile görüştü



Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı ortak açıklamada, Göç Yasası kapsamında çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili hükümeti tarafının verdiği sözü tutmaması üzerine sendikaların bugün şok grevlerine başladığını hatırlatarak, Başbakan Ünal Üstel ile saat 12.30’da yaptıkları görüşmeye işaret etti.

KTAMS Başkanı Bengihan, “Gerçekleştirilen toplantıdan olumlu bir sonuç çıkması bir yana Başbakan daha önce uzlaşıya varılan konuları dahi reddetmiştir. Hükümet tarafının uzlaşma niyetinden yoksun olduğu tespiti üzerine durum değerlendirmesi için toplanan sendikalarımız eylemlilik sürecini devam ettirme yönünde karar almıştır” dedi.

Bengihan, “Bu çerçevede yarın saat 08.00’da şok grevlerimiz ilan edilecek ve saat 09.30’da Maliye Bakanlığı önünde bir protesto eylemi gerçekleştirilip basın açıklaması yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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