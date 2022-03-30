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Sendikalar Cuma günü grev ve eylem gerçekleştiriyor

Kamuda ve özel sektörde örgütlü bazı sendikalar yapılan zamları protesto amacıyla Cuma günü genel grev ve eylem gerçekleştiriyor.

30 Mart 2022 Çarşamba 13:49
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Sendikalar Cuma günü grev ve eylem gerçekleştiriyor
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Sendikalar, grev gerçekleştirecekleri işyerleerinden Başbnakanlık önğne giderek saat11.30 sıralarında eylem gerçekleştirecekler.

Grev ve bu çerçevede gerçekleşecek eyleme KTAMS, Kamu-Sen, KTÖS, KTOEÖS, Hür-İş’e, Türk-Sen’e ve Dev-İş’e bağlı sendikalar, Hak-Sen, Güç-Sen, Koop-Sen, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Mec-Sen destek veriyor.

KTAMS lokalinde Cuma günü gerçekleştirilecek genel grev ve gerçekleştirilecek eylemle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Ktams Başkanı Güven Bengihan sendikalara adına yaptığı açıklamada hükümetin yaptığı zamlara tepki koyma ve protesto etmek için mücadele ettiklerini belirtti.

Bengihan Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları aşmak için başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüşerek kaynak ve tedbir önerilerilerini ilettiklerini ancak geri dönüş almadıklarını ifade etti.

Hükümete eleştirilerde de bulunan Bengihan, eylemi “Toplumsal yokoluş ve yoksullaşmaya hayır” sloganıyla yapacaklarını söyledi.

Bengihan açıklamasında, “Bu akşam saat 18.00’de başbakanlık önünde zam çadırı kurarak ve ateş yakarak, zamları protesto etmeye çağırıyoruz. Yarın da 17.30’da hem meclis önünde hem de çadırda, hükümete bu halkı bir ekmeğe muhtaç ettiklerini gösterme adına ekmek dağıtacağız” dedi.
Bengihan, hükümetin zamlar konusunda geri adım atmaması durumunda, bir sonraki hafta stratejik ve önemli yerlerde grev ve eylem yapmaya devam edeceklerini söyledi.

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