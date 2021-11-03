Sendikalar Cuma günü sokağa iniyor

Ülkedeki üç büyük sendika; KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, genel grev kararı aldı.

KTAMS’tan yapılan açıklamada, bugün üç büyük sendikanın bir toplantı gerçekleştirdiği ve “halkı günden güne fakirleştiren ve ülkeyi yangın yerine çeviren zamların” protesto edilmesi kararı alındı.

Yapılan yazılı açıklamada, 5 Kasım Cuma günü, saat 08.00 ile 12.30 saatleri arasında, 112, Acil ve Yoğun Bakım servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, sendikaların saat 10.00’da, Başbakanlık önüne doğru yürüyüş yapılacağı ve Başbakanlık önünde bir basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.