Sendikalar: "Devlet egolarla yürütülemez"

ÖZEL HABER

“Göç yasası” olarak bilinen yasa kapsamında oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için eylemlilik sürecini devam ettiren sendikalr, saat 08.00’de şok grevler ilan etti, saat 09.30’da ise Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yaptı.

Eylemde konuşan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülkenin büyük bir kaosa doğru sürüklendiğini kaydetti. Maliye Bakanı Şan'ı eleştiren Serdaroğlu, Şan'ın açıklamalarını eleştirdi, Maliye Bakanlığı'nın basite indirgendiğini savundu. Ülkenin içinden çıkılmaz bir hal aldığını dile getiren Kamu-İş Başkanı, 'biz böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz' dedi.

"Devlet egolarla yürütülemez"

Bakanlıkların birbirlerinden bir haber olduklarını savunan Serdaroğlu, 'ya bize birbirlerinden bir haberi olmadıkları oyununu oynuyorlar ya da kendi aralarında bir sıkıntı var. Kimse kusura bakmasın burası devlettir ve devlet egolarla yürütülemez, halk da egolarla yönetilemez. Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı ve Başbakan'ı göreve davet ediyoruz. Aralarındaki bu iletişim problemini çözsünler" diye konuştu.

Bengihan: Bir tek arka kapıdan gelenlere kaynak var

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da hükümeti yandaşlarını kamuya almakla suçlayarak, 'amme sınavlarından başarıyla geçenlere kaynak yok, arka kapıdan işe girmeye gelenlere kaynak var' diye konuştu. Hükümetin bu tavrının kabul edilemez olduğunu dile getiren Bengihan, sözlerinin sonunda Maliye Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı.

Bugün Maliye Bakanlığı önüne giden sendikalar şöyle:

KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, HTKS, VERGİ-SEN.