Künye
Kıbrıs 22
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Kendisini uyaran polislere saldırdı
Kendisini uyaran polislere saldırdı
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
banner107

Sendikalar: "Devlet egolarla yürütülemez"

Kamuda örgütlü sendikalar bugün şok grevler ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı. 

22 Eylül 2022 Perşembe 09:51
91 Okunma
Sendikalar: "Devlet egolarla yürütülemez"



ÖZEL HABER

“Göç yasası” olarak bilinen yasa   kapsamında oluşan  mağduriyetlerin giderilmesi için eylemlilik sürecini devam ettiren sendikalr, saat 08.00’de şok grevler ilan etti, saat 09.30’da ise Maliye Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yaptı.
Eylemde konuşan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ülkenin büyük bir kaosa doğru sürüklendiğini kaydetti. Maliye Bakanı Şan'ı eleştiren Serdaroğlu, Şan'ın açıklamalarını eleştirdi, Maliye Bakanlığı'nın basite indirgendiğini savundu. Ülkenin içinden çıkılmaz bir hal aldığını dile getiren Kamu-İş Başkanı, 'biz böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz' dedi.
"Devlet egolarla yürütülemez"
Bakanlıkların birbirlerinden bir haber olduklarını savunan Serdaroğlu, 'ya bize birbirlerinden bir haberi olmadıkları oyununu oynuyorlar ya da kendi aralarında bir sıkıntı var. Kimse kusura bakmasın burası devlettir ve devlet egolarla yürütülemez, halk da egolarla yönetilemez. Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı ve Başbakan'ı göreve davet ediyoruz. Aralarındaki bu iletişim problemini çözsünler" diye konuştu. 
Bengihan: Bir tek arka kapıdan gelenlere kaynak var
KTAMS Başkanı Güven Bengihan da hükümeti yandaşlarını kamuya almakla suçlayarak, 'amme sınavlarından başarıyla geçenlere kaynak yok, arka kapıdan işe girmeye gelenlere kaynak var' diye konuştu. Hükümetin bu tavrının kabul edilemez olduğunu dile getiren Bengihan, sözlerinin sonunda Maliye Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı. 
Bugün Maliye Bakanlığı önüne giden sendikalar şöyle:
KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, HTKS, VERGİ-SEN.

Anahtar Kelimeler:
SendikalarEylemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berova: “Bizim de yaşadıklarımızı mahkemeye gidip anlatacağız”
Berova: “Bizim de yaşadıklarımızı mahkemeye gidip anlatacağız”
Dünyaca ünlü futbolcu Bellapais'te...
Dünyaca ünlü futbolcu Bellapais'te...
Kıb-Tek’e yakıt alımı için yeniden ihale...
Kıb-Tek’e yakıt alımı için yeniden ihale...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim