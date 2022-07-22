Sendikalar öfkeli...

CANLI AKTARIM

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'na (Hür-İş) bağlı sendikaların temsilcileri bugün yapılacak asgari ücret toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplandı.

"Asgari ücretli üvey evlat değildir"

Burada bir açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, "Asgari ücret belirlenirken hayat pahalılığı oranı göz ardı edilmiştir. Bu kabul edilemez” diyerek şunları kaydetti:

"Enflasyon yüzde 56.76... Asgari ücrete ise artış yüzde 41 oranında yapıldı. Son 6 aylık hayat pahalılığı yüzde 56.76 çıktıysa ve bu rakam ülkedeki kamu çalışanı ve emeklilere verilecekse aynı oran asgari ücretliye de verilmeli. Asgari ücretli üvey evlat değildir."

Biz ne zaman insani değerlerimizi kaybettik?

Hükümeti insani değerlerini kaybetmekle suçlayan Bengihan, 'bu yasalarımızda yok belki ama aynı oranda artış her kesime yapılmalı' diye konuştu. Hükümeti kendi insanlarını ayrıştırmak ve ötekileştirmekle suçlayan bengihan, kamu çalışanı ile özel sektör çalışanının karşı karşıya getirildiğini söyledi.

