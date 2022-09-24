Sendikalar ve hükümet uzlaştı!

Sendikalar ve hükümet, 47/2010 sayılı yasa (Göç Yasası) kapsamında istihdam edilen çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda uzlaşıya vardı.

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel’e vekalet eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile son üç gündür gerçekleştirilen görüşmelerde bugün uzlaşıya varıldığını belirtti.

Uzlaşıya varılan konularla ilgili Pazartesi günü Başbakan Üstel ile bir protokol imzalanacağını ifade eden Bengihan, “Başlatmış olduğumuz tüm grev ve eylemlerimiz askıya alınmıştır” dedi.

Göç Yasası konusunda hükümet ile uzlaşan sendikalar şu şekilde:

“KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN”