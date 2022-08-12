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Sendikalar, yol haritası belirleyecek...

Belediyelerde örgütlü sendikalar saat 14.00'te yeni yol haritası belirlemek amacıyla bir araya geliyor. 

12 Ağustos 2022 Cuma 10:21
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Sendikalar, yol haritası belirleyecek...


Eylemciler sabaha yakın komitede oylanan Belediyeler Reformu Yasası'na karşı nasıl hareket edeceklerini ve mücadelelerini nasıl sürdüreceklerini karara bağlayacak. 

Belediye emekçileri dün akşam komite toplantısı sürdüğü saatlerde araçlarıyla  Meclis önüne gelmiş ve araçları eylemlerine başlamıştı. Eylemciler sabah saatlerinde kontak kapatık, araçlarını bırakarak gitmişti.

Meclis önü belediye araçlarıyla halen, tıkalı durumda... 

Gün içerisinde eylemin ne şekilde gelişeceği, sendikaların yapacağı toplantıyla belli olacak. 

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